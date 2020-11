Chivas: Cristian Calderón anunció que va a ser papá

Cristian Calderón fue el autor de un golazo en la victoria de Chivas de Guadalajara frente a Club América por 1-0 por la ida de los cuartos de final del Torneo Guard1anes 2020, disputado en el Estadio Akron con presencia de aficionados.

Pero no fue la única alegría para Chicote. En su cuenta de Instagram, el lateral del Rebaño anunció que Adriana Castillo, la pareja con quien celebra 4 meses juntos, se encuentra embarazada.

Chicote Calderón va a ser papá. Foto: @

"Y el día de hoy 26 de Nov. Me das una sorpresa impresionante. Me das esta gran noticia. BEBE EN CAMINO. Hoy #4meses a tu lado festejando de esta manera. Muchas gracias amor de mi vida, por esta felicidad que me haces sentir", comenzó escribiendo el lateral izquierdo de Guadalajara.

Y completó: "Me hiciste llorar de la emoción amor TE AMOOOOO. Utaaaaaaaaa no tengo palabras. Muchas gracias por estar siempre conmigo en todo momento, buenas malas y peores. Ahora viene uno más por el cual luchar y seguir adelante ya pronto seremos 4 en la familia .¡GRACIAS AMOR DE MI VIDA! LOS AMARE POR EL RESTO DE MI VIDA".

Chivas de Guadalajara visitará a Club América en el Estadio Azteca el domingo a las 21:00 horas del Centro de México, donde buscará mantener la ventaja conseguida como local y así acceder a las semifinales de la Liguilla

