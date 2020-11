Abogado de Dieter Villalpando afirmó que el jugador de Chivas puede ir a la cárcel

Dieter Villalpando, jugador de Chivas de Guadalajara, se encuentra en el medio de un conflicto legal por una denuncia de violación que involucra a una mujer menor. Por esa razón, Enrique Venegas del Toro, quien es su abogado, dialogó con ESPN y aclaró algunos puntos importantes respecto a la situación del futbolista.

Una de las primeras versiones que circularon es que haya un arreglo entre ambas partes para que no termine en juicio, aunque el abogado la desestimó por completo: “Yo pienso que no. No es nuestro interés tener un arreglo económico y menos cuando no eres culpable y menos cuando es un delito tan grave. Aunque nos tardemos seis años como el de Ricardo (La Volpe), no va a ser el interés de arreglar porque sería reconocerse culpable”.

Venegas del Toro estuvo involucrado en los casos de La Volpe y Jesús Corona, por lo que fue consultado sobre cómo podría desenvolverse la situación de Villalpando: “Este es un poco complejo porque son figuras públicas y se vuelve mediático. Se vuelve más atractivo para todos, ya hubo intento de extorsión y cosas así. Se vuelve muy delicado operar así porque te ven muchísimos ojos”.

El jugador de Chivas puede ir a la cárcel

Si caben posibilidades que el jugador de Chivas de Guadalajara termine encarcelado, el abogado no dudó en afirmar: “Caben muchísimas posibilidades”, en referencia a Dieter Villalpando.

Por último, Venegas del Toro no está de acuerdo con que hayan separado al jugador del plantel profesional: “No debe ser separado, porque no se ha acreditado algo. Es una presión social fuerte, porque le escriben muchas cosas y viene una sanción fuerte. El futbolista vive de jugar futbol y ya le están castigando”, sentenció.

Lee También