Qué canal transmite Chivas vs. Monterrey por la Liga MX

Desde el Estadio Akron, Chivas y Monterrey se miden HOY a partir de las 17 horas del Centro de México EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por Afizzionados en el marco de la jornada 17 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.

Será uno de los partidos más interesantes de la jornada . Mientras que el conjunto de Guadalajara ya obtuvo su boleto a la Liguilla, Monterrey irá en busca de un triunfo para lograr la clasificación directa a la serie final.

Rayados lleva cuatro victorias consecutivas y marcha quinto con 29 puntos. El equipo dirigido por Antonio Mohamed tiene bien claro que una victoria lo clasificará directamente a los cuartos de final, ya que Pumas y Cruz Azul dejarán puntos en el camino al enfrentarse entre sí durante esta jornada.

En caso de empatar, necesita que haya ganador en el Pumas vs. Cruz Azul y que Tigres no gane, mientras que si pierde, necesita que Cruz Azul pierda por un gol más que ellos y Tigres no gane.

Chivas, por su parte, viene de igualar 2 a 2 en su visita a Pumas de la UNAM y se mantiene en el octavo lugar de la tabla con 23 unidades y el boleto a la Liguilla en su bolsillo.

+Tabla general tras la jornada 16 del Guard1anes 2020 de la Liga MX: posiciones y puntos

Posibles alineaciones:

Rayados: Hugo González, Edson Gutiérrez, César Montes, Nicolás Sánchez, Jesús Gallardo, Avilés Hurtado, Celso Ortíz, Ángel Zapata, Dorlan Pabón, Aké Loba, Vincent Janssen.

Chivas: Raúl Gudiño, Jesús Sánchez, Hiram Mier, Gilberto Sepúlveda, Miguel Ponce, Jesús Molina, Fernando Beltrán, Jesús Angulo, Isaac Brizuela, Uriel Antuna, Alexis Vega.

¿Qué necesita @Rayados para estar en el #Top4 del #Guard1anes2020?



✅ Ganar

✅ Empatando necesita que haya ganador en el Pumas vs Cruz Azul y que Tigres no gane.

✅ Perdiendo necesita que Cruz Azul pierda por un gol más que ellos y Tigres no gane. #Jornada17 ⚽ #LigaBBVAMX �� pic.twitter.com/PSKBvJZ7as — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) November 6, 2020

Fecha, hora y canal de TV de Chivas vs. Rayados:

El partido de Chivas vs. Rayados por la jornada 17 de la Liga MX será este sábado 7 de noviembre en el Estadio Akron.

Horario del partido según cada país:

CDMX: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 PT/ 18:00 ET

Argentina: 20:00 horas

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

El encuentro será transmitido EN VIVO en México a través de Afizzionados, mientras que en Estados Unidos irá por Telemundo Deportes y Telemundo.

Afizzionados: Cable: Izzi, Satélite: SKY / VETV, Streaming: Blim TV, Afizzionados TV, Izzi GO.

¡Queremos quedarnos con este duelo Rayado y cerrar bien la fase regular! ��



Este sábado recibiremos a Monterrey en el @EstadioAkron �� pic.twitter.com/VouPPJVqbT — CHIVAS (@Chivas) November 6, 2020

