Cientos de aficionados de Morelia se toman las calles para evitar la mudanza del equipo

Monarcas Morelia ya habría comenzado las negociaciones para trasladar su franquicia hacia Sinaloa, ciudad que hasta hoy nunca ha tenido un equipo de primera división, y pese a que la información aún no está confirmada, los aficionados reaccionaron de inmediato tomándose las redes sociales para intentar frenar la medida.

Los canarios no quieren ser locales en el nuevo estadio de Mazatlán, y hoy lo dejaron claro con un cuestionado accionar al salir de sus casas en medio de la pandemia para tomarse las calles a modo de protesta pidiéndole a los directivos que el equipo no se mude y no abandone la ciudad.

"Poco a poco se empiezan a reunir en el centro de Morelia, aficionados que buscan que el equipo Monarcas Morelia “se quede en casa” , por cierto siguen callados los directivos!", escribió el periodista Ignacio Martínez, compartiendo varios videos de la marcha de los aficionados con sus playeras y banderines.

Pese a que muchos comprendieron y empatizaron con el sentir de los seguidores del Morelia -que podría pasar a llamarse Delfines de Mazatlán- al mismo tiempo reprocharon el actuar de quienes arriesgaron su salud en medio de una crisis sanitaria:

"Entiendo que se quieran manifestar... Pero estamos en plena pandemia y algunos sin cubrebocas... Ojala y puedan lograr que se quede... Pero lo veo imposible", escribió un usuario, sumándose a los cientos que se han manifestado ante la eventual mudanza de La Monarquía.

