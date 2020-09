Cirilo Saucedo reveló cómo Tigres sufrió la coronación de Rayados en el Apertura 2009 de Liga MX

Rayados derrotó a Cruz Azul en la Final del Apertura 2009 con un global de 6-4 a través de una actuación estelar de su máxima figura: Humberto Suazo. En los festejos, el plantel se acordó de su archirrival y fueron grabados cantando: "Es para Tigres que lo mira por TV", club que ni siquiera se había clasificado a la Liguilla y sufrió a la distancia una nueva estrella para La Pandilla.

Tal es así que Cirilo Saucedo reveló detalles de cómo vivieron esta situación. El exportero de Tigres UANL dialogó en una entrevista con Mediotiempo que se habían encomendado a La Máquina, equipo que finalmente les terminó fallando y permitiendo que los de Víctor Manuel Vucetich le dediquen el título.

Rayados celebra el título ante Cruz Azul en el AP 2009 (Getty Images)

"Veíamos disfrutar a los Rayados y nosotros sufrir, aunque hoy se ha volteado esa situación completamente; que nosotros estuviéramos luchando por el descenso y Rayados festejando títulos o la Concachampions, claro que duele, a nuestra gente le dolía, a nosotros dentro del vestidor nos dolía. Son cosas por el orgullo sí te dolía", admitió el oriundo de CDMX.

Más adelante relató: "Estábamos en la Riviera Nayarita con Daniel Guzmán, estábamos viendo la Final después de un entrenamiento y sí duele mucho que nosotros estábamos en pretemporada para el siguiente torneo y ellos estén jugando las finales, las estén ganando. Ellos festejando y después cuando aparece el famoso grito de ‘es para Tigres que lo mira por TV’ era realidad, lo estábamos viendo por TV, para nosotros fue un madrazo al orgullo. Nos dolía mucho, hoy me acuerdo y me da coraje. Con todo respeto a la institución (Cruz Azul), nos encomendamos al santo no más milagroso".

"El haber ido al estadio del rival y ganarle una final (en el A2017) habla por sí solo, yo te soy sincero, yo no lo habría hecho (cantarles), porque es escupir para arriba, mañana te vas a salpicar; le habría dicho a un compañero que no lo hiciera", sentenció Cirilo Saucedo, dejando en claro que Tigres UANL se tomó revancha al ganarle un título en su casa.

