Clásico Tapatío con picante: Antonio Briseño le recomendó a los niños no irle al Atlas

Se acerca un nueva edición del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, y eso se empieza a sentir en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque acaba de terminar la conferencia de prensa de los futbolistas del Rebaño Sagrado y quedó una previa un tanto caliente a días del encuentro...

Durante la jornada del martes fue Alexis Vega el que, desde su cuenta personal de Twitter, le puso picante al juego tildando a los Zorros de sus hijos. Pero ahora Antonio Briseño el que tomó la palabra en el Día de Medios e, indirectamente, molestó a los rivales: le recomendó a los niños pensar bien a quién irle.

"El niño que quiere ver ganar a su equipo, levantar títulos, meterse en la historia, la respuesta es sencilla. Sé que en Atlas tienen un lema que dice 'no lo entenderías', pero a todos les gusta ganar, porque el deporte está para ganar", argumentó el Pollo, empezando a desvíar la balanza para el lado del Guadalajara.

�� ¿Qué pasaría si el Pollo pudiera aconsejar a un niño irle a Chivas o al Atlas?

“En Atlas tienen un lema de ‘no lo entenderías’. Lo que entiendo es que a todos nos gusta ganar y si no te gusta ganar, no te gusta el deporte. Le diría que le vaya a Chivas”. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/3GamZvU8Uz — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) October 14, 2020

Y finalmente lanzó su reclutamiento: "Diría a un niño que se va por el club que tiene más afición, por el que pelea los títulos. Me inclinaría a decirle que le vaya a Chivas". Y eso que el defensa central 26 años surgió de las Fuerzas Básicas del club al cual enfrentará este próximo sábado en el Estadio Akron.

¿Aún hay sentimientos por Atlas?

�� “Si quieren decir que soy odiado (por la gente de Atlas) qué bueno, lo que me importa es la afición de Chivas. La afición de otro equipo no me importa nada. El día que la afición de Chivas no me quiera, agarro mis cosas y me voy”: Pollo Briseño. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/1RJBoXVvh6 — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) October 14, 2020

"No sé si soy odiado, al final no dije ninguna mentira. Le tengo un cariño al Atlas y claro que estoy agradecido. Si soy odiado, bueno, lo que me importa es la afición de Chivas. Si la afición de Chivas me odiara, ahí si me importaría. Lo demás no me importa. Me debo a mi afición, el día que el aficionado de Chivas no me quiera, agarro mis cosas y me voy", sentenció Antonio Briseño.

