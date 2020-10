Alexis Vega le puso picante al Clásico Tapatío y trató de hijo al Atlas

Para ponerle un poco de humor al cierre del parón en la Liga MX por la ventana FIFA del mes de octubre, el canal oficial de las Chivas de Guadalajara lanzó un divertido video en las redes sociales. En el mismo, se le planteó una consulta a algunos de los futbolistas de la institución tapatía: ¿No tener hijos o tener 10?

Isaac Brizuela, Ángel Zaldívar y Antonio Briseño fueron elementos que participaron de esta iniciativa, pero al que no invitaron fue a Alexis Vega, quien de todas formas citó la publicación y respondió. "No me preguntaron, pero con los dos que tengo estoy bien", escribió el atacante en su cuenta personal de Twitter.

No me preguntaron, pero con los 2 que tengo estoy bien �� https://t.co/6b5vXTAkBf — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) October 13, 2020

"¿Y cuál es el segundo, hermanito?", comentó José Juan Macías. Y sí, es la duda que a muchos les surgió, porque el joven atacante del Rebaño Sagrado solamente tiene a su bebé Victoria, quien nació durante el inicio de la pandemia por el coronavirus. Obviamente su respuesta tenía algo de provocación...

Y cuál es el segundo hermanito ? ������ — JJ MACIAS (@JJMacias9) October 14, 2020

El objetivo del futbolista que acaba de regresar tras el microciclo con la Selección de México Sub-23 era trollear a Atlas. Y es que en la próxima jornada del Guard1anes 2020 se disputará el Clásico Tapatío y él tiene una historia aparte con los Zorros. De hecho, siente más rivalidad que con América.

Cabe recordar que el encuentro se disputará el siguiente sábado 17 de octubre, a partir de las 19 horas del centro de México, en el Estadio Akron. Será una oportunidad importantes para ambos clubes pensando en la clasificación a la Fiesta Grande, o al Repechaje.

