Claudio Suárez disparó contra Ricardo Ferretti y la directiva por su salida de Tigres

Claudio Suárez, aquel experimentado defensa de la selección mexicana, jugó en Tigres entre el 2000 y el 2006. En sus seis años en el club, pudo ganar un título, que fue la InterLiga, lograda en Estados Unidos en 2005.

A pesar de haber jugado en Pumas y en Chivas, el exdefensa reveló que tenía la ilusión de retirarse del futbol en el club felino, pero que aún no sabe quién decidió, si la directiva o Ricardo Ferretti en su llegada, que no continúe.

Suárez celebra uno de sus goles con Tigres.

"Me quería retirar en Tigres. Fue algo sorpresiva la decisión de la directiva. Nunca me esperé de Tigres eso, porque siempre se había portado muy bien. Era una directiva muy seria, sin problemas de pago. Luego, llegó Tuca y no sé si fue el que decidió o la directiva, la cosa que a mi me dijeron bye, y me fui a Estados Unidos", confesó el exjugador, en diálogo con Diario Once.

El Emperador, como lo apodan, quedó muy identificado con Tigres, no tanto por sus títulos, sino por su cantidad de participaciones con el club felino: disputó 150 partidos en total y convirtió 15 goles en su estadía.

Sin lugar en el Universitario, Suárez continuó su carrera en las Chivas de la MLS, donde jugó entre 2006 y 2009 hasta tomar la decisión de ponerle fin a su etapa como deportista.

Lee También