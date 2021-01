Francotirador de Récord: así se gestaron los contagios en Rayados y América

América y Monterrey fueron los protagonistas del mayor escándalo del Guard1anes 2021 en lo que va del año. Las Águilas entendieron que los Rayados jugaron ante ellos con casos positivos de coronavirus, echándoles la culpa por sus contagiados y, para colmo, una frase de Javier Aguirre terminó colmando la paciencia de los de Coapa.

A pesar de los pensamientos del América, vale aclarar que Monterrey no rompió el protocolo de Covid-19, ya que el equipo hizo exactamente lo que estaba estipulado en la Liga MX, aunque eso no quiere decir que esté bien. No obstante, sí cometieron un serio error y es lo que reveló el Francotirador de Récord.

Primero vale aclarar que tanto Stefan Medina como Avilés Hurtado fueron aislados del plantel una vez que se conocieron sus casos positivos de coronavirus que, de hecho, se hicieron públicos. Por otra parte, la negligencia de Monterrey llegó con lo que realizó después o, más bien, dejó de hacer.

El error de Monterrey para contagiar al América

“Sin embargo, acá viene lo que hizo mal Rayados: como estaban en el tiempo que Doña Liga estipula para hacer las pruebas PCR de cada 15 días, el club regiomontano ya no aplicó más pruebas a su plantel, a pesar de que estuvieron en franco contacto con Avilés y Medina. En sentido del protocolo, no incurrieron en ninguna falta. En el sentido común, por criterio, ¿por qué no las hicieron?”, informó la columna.

No hay dudas que los jugadores deberían ser testeados después de estar en estrecho contacto, pero esto no fue así. En lugar de someterse a los PCR, Monterrey disputó el partido ante el América sin saber las condiciones de sus jugadores, lo que al fin y al cabo terminó afectando a los ahora positivos de las Águilas.

