Edson Álvarez reveló que estuvo cerca de regresar a México: ¿A jugar en el América?

Edson Álvarez fue transferido al Ajax de Holanda en el 2019, a la edad de 21 años. La cultura del país europeo es muy distinta a la de México, por lo que el futbolista debió adaptarse a un sitio totalmente nuevo y un idioma muy complejo. Si a eso se le suma el no poder contar con la familia y la falta de continuidad en el campo de juego, todo se vuelve cuesta hacia arriba.

El defensor canterano del América contó en una entrevista lo mal que la pasó en su adaptación al conjunto holandés, al punto que hasta se pensó en algún momento en retornar a la Liga MX. Allí, apareció un compañero clave para que eso no suceda: el argentino Lisandro Martínez.

“Si Licha no hubiera estado en esos momentos que no podía estar con mi familia me hubiera regresado a México, la verdad”, confesó Álvarez. Además, reveló que todo ese proceso estuvo muy cerca de darse: “Estuve muy cerca de regresarme y él estuvo ahí diciendo que aguantara y aguantara y ve ahora lo que es la vida”.

Lisandro Martínez fue clave para Edson Álvarez

Edson relató que Lisandro lo incentivo a seguir entrenándose y mantener la cabeza firme: “Muchas veces no quería trabajar o hacer las cosas y Licha me decía que lo teníamos que hacer, que nuestro momento iba a llegar y lo que es la vida, ahora estamos bien gracias al trabajo que venimos haciendo”, sentenció en el canal de YouTube del Ajax.

¿Edson Álvarez habría regresado al América?

Sin dudas, si hay un equipo que iba a recibir al mexicano en caso de haber decretado su regreso a la Liga MX, ese era el América. Las Águilas hubieran acogido nuevamente a Edson, aunque esto finalmente no sucedió y Álvarez creció mucho futbolísticamente al punto de ser irremplazable en el Ajax.

