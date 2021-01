Miguel Herrera: "Me hablan desde Monterrey o Tigres y me tiro de cabeza"

Miguel Herrera se convirtió en uno de los entrenadores con más rechazo de parte de los aficionados de los diferentes equipos mientras se encontraba en el América, ya que su manera de ser siempre lo llevó a estar demasiado ligado al club que lo contrató. Sin embargo, el Piojo ahora se encuentra libre y reveló sus verdaderos sentimientos.

Herrera tuvo la suerte de ser el entrenador de Monterrey, aunque su etapa en los Regios se dio en un momento muy diferente al actual. Rayados se convirtió en uno de los equipos más poderosos económicamente de México y el Piojo desea regresar allí. No obstante, también coqueteó con el rival de siempre: Tigres UANL.

“Cualquiera de los dos equipos del norte son muy atractivos para cualquier técnico. Si te hablan por teléfono y sea Tigres y Rayados y te estén ofreciendo la posibilidad de estar trabajando con ellos, ¿quién no se tira de cabeza?, ¿vienes para acá? (Y dices) ¿cuándo me arranco? ¿cuándo quieren que me presente?”, enfatizó el ex del América en el programa de Facebook con Diego Medina y Carlos Turrubiates.

Miguel Herrera elogió las plantillas de Monterrey y Tigres

El Piojo sabe de la inversión de los últimos años y reconoció la cantidad y calidad de jugadores que tienen ambos equipos, además de Cruz Azul: "Hoy en día me parece que están más completos, los planteles más completos son los de Monterrey y Tigres, así como Cruz Azul son muy completos", subrayó.

Miguel Herrera eligió a André-Pierre Gignac como el mejor de la Liga MX

A Miguel Herrera le preguntaron respecto a los delanteros y no dejó dudas al seleccionar en primer lugar a André-Pierre Gignac: "El uno es Gignac, sin duda alguna, el liderazgo que tiene; Rogelio Funes Mori me gusta, pero tampoco lo veo como un gran líder, pero hace goles. Darío Lezcano no tiene muchos reflectores, pero está cargando con su equipo", sentenció.

