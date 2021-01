Miguel Herrera se habría ido peleado con el vestuario del América

Club América vivió un 2020 de un nivel muy bajo en lo futbolístico, donde lo único que se podría rescatar es aquella victoria en el Clásico Nacional con gol de Giovani Dos Santos. En cambio, todo lo que llegó después fue malo: eliminación ante el mismo Rebaño por Liguilla y caída en la Semifinal de la Concachampions.

Miguel Herrera fue el primero en caer por la dirigencia, entendiendo que ya no podía darle la vuelta a lo realizado. Sin embargo, no solamente había un mal desempeño dentro del campo de juego, sino que las cosas no estaban de la mejor manera fuera del mismo en el América de acuerdo a lo informado por Toque Filtrado.

El medio informó que el ambiente que se vivía por Coapa en el último tiempo no era el mejor, algo que cambió rotundamente con la llegada del argentino Santiago Solari. Claro está, lo que sucedía era una situación de desgaste entre el Piojo y algunos de sus dirigidos, por lo que su salida sirvió para descomprimir.

Miguel Herrera no se fue de la mejor manera del América

“La llegada de Santiago Solari al América le vino bien a las Águilas en todos los sentidos, y es que hoy el ambiente en Coapa es otro. Todos los jugadores ahora sonríen, hacen bromas y tienen confianza en su trabajo, algo que ya no ocurría con Miguel Herrera, donde la presión que había sobre el Piojo la terminó descargando en algunos jugadores, por lo que ahora todo es amor y paz”, se reveló.

Más allá de la buena relación que pueda tener con sus dirigidos, Solari ahora tendrá la presión de convencer con su equipo en el campo de juego. América atraviesa una situación en la cual necesita de títulos y esperan que el argentino sea el idóneo para que los trofeos vuelvan a conseguirse.

