La condición que Racing puso para llevarse a Roger Martínez del América

Club América tiene en el plantel a algunos jugadores que hace tiempo no quieren estar más allí. Es conocido que Roger Martínez pidió el traspaso hace un tiempo, aunque el mismo jamás terminó de llevarse a cabo debido a la cifra millonaria que las Águilas piden por su carta.

Santiago Baños ya advirtió en más de una ocasión que el futuro de Martínez, como así también de Andrés Ibargüen, no es en el América dando a entender que los colombianos ya no serían parte de la plantilla en el 2021. No obstante, el Guard1anes 2021 comenzó a rodar oficialmente y los jugadores siguen estando en el mismo sitio.

Lo cierto es que se espera que alguno de los dos jugadores abandone la institución antes de fin de mes, para así también darle lugar a Nicolás Castillo. Ahora, apareció un posible destinatario, aunque para que eso se termine de llevar a cabo oficialmente, el jugador debería aceptar algunas condiciones.

El pedido de Racing a Roger Martínez para sacarlo del América

De acuerdo a la información de Mediotiempo, Racing de Avellaneda muestra serio interés en adquirirlo para el 2021, aunque le pusieron una condición más que importante para poder concretar su fichaje: le han pedido directamente que reduzca su salario y ahora la decisión pasa por Martínez.

Cabe recordar que Roger ya pasó por el conjunto argentino en el 2013, mientras que el paso de Martínez por el América fue de más a menos. Ahora, tendrá la oportunidad de regresar a Sudamérica, ya que las ofertas de la MLS o Europa jamás arribaron a las oficinas de Coapa.

