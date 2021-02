Santiago Solari reveló su admiración hacia Ricardo Ferretti y fue claro: Tigres representa a México

Tigres UANL por fin tuvo el día que siempre esperó y debutó oficialmente en el Mundial de Clubes. Los Felinos lograron la victoria ante Ulsan Hyundai en los Cuartos de Final, pero ahora se las tendrán que ver ante Palmeiras en las Semifinales el próximo domingo buscando el duelo ante el Bayern Múnich.

No hay dudas que el conjunto de la Liga MX fue la gran noticia de la jornada, por lo que personalidades de diferentes equipos se hicieron presentes con sus distintos puntos de vista. Uno de ellos fue Santiago Solari, entrenador del América, quien valorizó el Mundial de Clubes ya que lo disputó en tres ocasiones.

“A mí me fascina, siempre me encantó, yo me escapaba para ver las Finales Intercontinentales y descubrir jugadores, equipos, y ver partidos memorables y luego fueron apareciendo otros equipos y será mejor en un futuro, yo fui con tres confederaciones distintas al Mundial y es un raro privilegio y estoy contento”, enfatizó.

Santiago Solari expresó su admiración por Ricardo Ferretti

Solari recién está haciendo sus primeras armas como entrenador en México y sabe que uno de los referentes de todos es Ricardo Ferretti. Justamente, admitió lo que piensa del Tuca: “Tigres representa a México y Concacaf y pues si le va bien significará que el nivel es bueno y le deseo lo mejor al Tuca Ferretti que es un entrenador que admiro”.

Si bien el argentino no tiene mucha experiencia como entrenador, es una persona que en su faceta como jugador logró un objetivo poco común. Solari disputó la competición con tres equipos distintos y de tres confederaciones distintas: River Plate en 1996 y Real Madrid en 2002 la vieja Copa Intercontinental, mientras que jugó el Mundial de Clubes de 2009 con Atlante.

