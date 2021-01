Fede Viñas lució su pegada con un golazo en el entrenamiento del América

Club América realizó el último entrenamiento antes del debut en el Guard1anes 2021 frente a Atlético de San Luis. El lugar de los hechos será el Estadio Azteca, misma locación que Santiago Solari entendió que debían entrenar sus dirigidos a horas del primer encuentro de la temporada.

Solari no tuvo muchos días de entrenamiento y, para colmo, no podrá estar con los jugadores en el banco de suplentes. El entrenador tiene problemas de papeles en sus trámites migratorios, por lo que se hará presente en el Estadio, pero únicamente en las gradas y no al borde del campo de juego.

El estratega no tiene mucho de qué preocuparse, ya que el que debe ser su goleador en los próximos meses se mostró en plenas condiciones en el último entrenamiento. Federico Viñas, uno de los jugadores más queridos del América, encendió las redes con un remate increíble el último viernes.

El disparo imparable de Federico Viñas

En lo que se puede notar que era un trabajo de definición, Federico Viñas remató desde afuera del área con su pierna zurda y colocó el balón en el ángulo. Si ese disparo lo mecaniza y lo repite este sábado, será un gol que los aficionados del América se cansarán de festejar.

El 11 de América ante Atlético de San Luis

De acuerdo a los diferentes reportes, las Águilas formarán de la siguiente manera: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Alonso Escoboza; Emilio Sánchez, Richard Sánchez, Gio dos Santos; Mauro Lainez, Leo Suárez y Federico Viñas.

