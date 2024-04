La leyenda de la Selección de Ecuador, Antonio Valencia, fue consultado por la gran indisciplina en ‘La Tri’ de jugadores como Robert Arboleda, Kendry Páez y Gonzalo Plata. El ex capitán del Manchester United no dudó en respaldar a los jugadores tricolores.

En diálogo con Federación Postera, Antonio Valencia pidió que se deje de hacer polémica por lo sucedido con los jugadores: “Yo creo que no hay que hacer mucha polémica. Tenían su día libre, son jóvenes. Hay que cuidarlos un poco más”, afirmó el mítico jugador de la Selección de Ecuador.

Kendry Páez, Robert Arboleda y Gonzalo Plata protagonizaron una gran indisciplina en el pasado mes de marzo, con videos que dieron la vuelta al mundo entero. Dicha actitud ha sido muy recriminada en el fútbol ecuatoriano y los futbolistas son criticados de cara a una posible convocatoria con Ecuador para la Copa América.

Asimismo, Antonio Valencia no dudó en pedirle a la Federación Ecuatoriana que respalde a los jugadores y que los apoye en este momento: “Me imagino que la Federación debe tener gente que cuide a los chicos, esperamos que no se repita. Hay que apoyarlos, que no se desmotiven. Confiamos en ellos”, sentenció para Federación Postera el jugador.

Antonio Valencia es para muchos el mejor jugador de la historia de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Las críticas sobre todo para Gonzalo Plata y Robert Arboleda se hicieron más fuertes después de que los jugadores reivindicaran sus acciones en redes sociales y dejaran fuertes mensajes para sus críticos. Ambos jugadores podrían ser sancionados sin jugar la Copa América.

¿Qué sanción recibirían los indisciplinados en la Selección de Ecuador?

Aunque se reveló que jugadores como Gonzalo Plata y Robert Arboleda iban a quedar fuera de la Selección de Ecuador, el presidente de la FEF, Francisco Egas descartó esta situación, pero ratificó que la disciplina es un apartado importante: “Para la Federación es muy importante el perfil del jugador que tiene que estar en la Selección y esto no pasa solo por lo futbolístico, sino también por el ejemplo disciplinario“, afirmó el directivo en diálogo con El Canal del Fútbol.

La recordada polémica de Antonio Valencia con la Selección de Ecuador

Por otro lado, Antonio Valencia también se vio envuelto en una polémica importante con la Selección de Ecuador. Tras la Copa América 2019, el ‘Toño’ y otros jugadores como Robert Arboleda estuvieron el recordado caso del ‘Piso 17’ en un hotel. Esa acción también le terminó costando a Valencia su salida del equipo nacional.