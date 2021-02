Dura acusación: Andrés Ibargüen reveló que América lo amenazó para que salga del club

En una rápida operación, Andrés Ibargüen dejó América para sumarse a las filas de Santos Laguna. Hace rato se venía presagiando su salida, puesto que ocupaba un lugar de No Formado en México e impedía que Las Águilas puedan fichar a un extranjero.

En las últimas horas, el colombiano brindó detalles de su partida y apuntó directamente contra los altos mandos de la institución de Coapa: "Mi salida no se dio en las mejores formas. Trato de mantenerme al margen de eso. Siempre voy a estar agradecido con una institución que me abrió las puertas en México y fuera de mi país".

"Se dicen muchas cosas que no sucedieron en la realidad, que la gente ni el periodismo va a entender. Hasta el último día traté de ser un profesional y de dar lo mejor", comentó en una entrevista con Fox Sports.

"NO FUERON LAS MEJORES FORMAS"#LUPenCasa Así se expresó Andrés Ibargüen de su salida del América, tema que busca dejar en el pasado, ya que se dijeron "muchas cosas que no son realidad" e incluso "hubo amenazas" pic.twitter.com/xSBkzWpFCd — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 12, 2021

"Es verdad que en algún momento no llegamos a un acuerdo. Yo manifesté que estaba de acuerdo en cierta cantidad, pero no en la que ellos ponían y allí se manejaron como no debían. Llegaron a un punto de amenazas y yo tenía que enfocarme en lo deportivo", señaló el extremo.

"ME DIJERON QUE ME IBA A QUEDAR SIN JUGAR"#LUPenCasa Andrés Ibargüen compartió cómo fue su último semestre en el América, donde se presentaron cuestiones extra cancha que lo fueron marginando de participar con el equipo pic.twitter.com/V3PMgOgT3V — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 12, 2021

"Después me dijeron que no me iban a poner a jugar si no hacía lo que ellos decían. Yo dije que no. Tenía un contrato firmado y no me podían amedrentar con eso. Esa situación ya había sucedido con algunos compañeros", reveló, entristecido.

De todas maneras, Ibargüen también se mostró muy feliz de haber llegado a su nuevo club y reveló que escogió ese destino por sobre la MLS por su proyecto deportivo.

"HAY UNA FAMILIA, ME HAN RECIBIDO DE LA MEJOR FORMA POSIBLE"#LUPenCasa Andrés Ibargüen destacó la recepción que le han dado en Santos Laguna y está convencido de que los #GuerrerosxFOX tienen un "excelente plantel", con el que pueden pensar en el título pic.twitter.com/eyXA4CHo3q — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 12, 2021

Lee También