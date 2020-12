En la Concachampions, Miguel Herrera se juega su continuidad en el América

Luego de tener una aceptable participación en la fase regular del Guard1anes 2020, el América quedó a deber en el cruce de Liguilla frente a Chivas. Mostró una imagen muy desdibujada y terminó quedando eliminado frente al clásico rival.

Luego de que los resultados no acompañen un estilo de juego que venía siendo criticado desde hace mucho tiempo, Miguel Herrera quedó en el ojo de la tormenta. Según la información de Rubén Rodríguez, está casi obligado a ganar la Concachampions.

"Gane o no gane va a seguir. Lo que se está jugando Miguel es que tenga validez su contrato, es decir, que el siguiente torneo no sean tan estrictos. Si Miguel pierde la Concacaf, yo creo que va a dirigir el siguiente torneo por los tiempos, pero la paciencia va a ser nula", señaló el periodista.

"LO QUE SE ESTÁ JUGANDO MIGUEL ES QUE TENGA VALIDEZ SU CONTRATO"#FSRadioEnCasa Para @ruubenrod, la paciencia durante el Clausura 2021 es lo que 'Piojo' Herrera ganaría en caso de conquistar la #LigaCampeonesxFOX



El reportero no se quedó allí y hasta amplió su indagación: "Si no entrega el título en junio entrante, va a ser muy complicado que Miguel cumpla los cuatro años de contrato porque la derrota contra Chivas no se va a quedar así".

En la copa continental, Las Águilas tienen un pie metido en las Semifinales, tras vencer por 3 a 0 al Atlanta United en el Estadio Azteca.

