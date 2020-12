Columbus Crew comienza a sentenciar la MLS gracias a Lucas Zelarayán

Columbus Crew y Seattle Sounders se enfrentaron en la final de la MLS Cup este sábado en el Mapfre Stadium, buscando el título que los corone en lo más alto del futbol de Estados Unidos. Luego de unos minutos de estudio, llegó el primero para el equipo que se encuentra jugando en condición de local.

Columbus Crew fue el tercer mejor equipo de la Conferencia Este en la temporada regular, pero el mejor en los playoffs. Por esa razón, se ganó la posibilidad de jugar de local por haber realizado dos puntos más que Seattle y dicha ventaja la comenzó a cobrar desde temprano.

A los 25 minutos, The Crew se puso en ventaja y no podía ser de otra manera que gracias a uno de sus jugadores más importantes. Lucas Zelarayán, exjugador de Tigres UANL, ingresó por el segundo palo y le dio la ventaja a los suyos. No fue todo, cinco minutos después el argentino habilitó a Derrick Etienne quien definió al segundo palo.

Lee También