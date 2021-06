La advertencia de Christian Pulisic de cara al Final Four de Liga de Naciones Concacaf

Es una de las estrellas principales que tendrá el Final Four de la Liga de Naciones Concacaf, y viene de conquistar el máximo trofeo a nivel de clubes, como la UEFA Champions League, por lo mismo, el delantero Christian Pulisic va en busca de más con la Selección de Estados Unidos.

Luego de sumarse a los trabajos en Denver, el atacante aseguró que si bien viene de celebrar la obtención del certamen europeo con el Chelsea, no quiere conformarse con aquello e insistió en que le gustaría comenzar a cerrar su temporada consiguiendo este certamen con su país.

En conferencia de prensa previa al duelo ante Honduras, Pulisic fue enfático en señalar que "ha sido un gran par de días. He podido celebrar mucho. Estoy muy orgulloso, pero es hora de volver al trabajo. Estoy muy emocionado y preparado para ir por este trofeo".

Pulisic por su primer título con Estados Unidos



En ese sentido, respecto de su participación en la final del torneo de clubes más relevante del mundo, el Capitán América sostuvo que "la Champions fue un gran logro. Estoy muy contento, pero ya es momento de ir hacia adelante. Quiero levantar otro trofeo".

Consultado por cómo se siente físicamente, ante la carga de partidos que tuvo durante la parte final de la temporada, Pulisic aseguró que "tuve muchas altas y bajas durante el año, pero ahora estoy muy bien. Fue una temporada muy larga, pero me siento preparado y recuperado de las lesiones que tuve".

Warming up at Mile High! ���� pic.twitter.com/KJXRlE73oO — U.S. Soccer MNT (@USMNT) June 2, 2021

Finalmente, el Wonder Boy tuvo palabras para su rival en semifinales del Final Four y advirtió que se vendrá un partido muy difícil, pues "ellos van a luchar en todo momento. Estamos familiarizados con algunos jugadores, pero lo más importante es enfocarnos en nosotros mismos; no tomaremos el partido a la ligera".

