Cómo, cuándo y dónde ver a la Selección de Estados Unidos en Final Four de Liga de Naciones Concacaf

Más de 1000 días, es decir, dos años y nueve meses después de su comienzo, entre el jueves 3 y domingo 6 de junio finalizará la primera edición de la Liga de Naciones de Concacaf, con la realización de su Final Four, donde las selecciones de Estados Unidos, México, Costa Rica y Honduras buscarán coronarse como el primer campeón en la historia de este certamen.

41 equipos comenzaron su periplo en este torneo el 6 de septiembre del 2018, quienes tuvieron que pasar por una etapa clasificatoria, para luego ser parte de una fase de grupos, donde los cuatro mejores equipos clasificaron a una definición que debía haberse disputado el 9 de marzo del 2020, pero fue suspendida por la pandemia del Coronavirus.

A la espera de la definición de la Liga de Naciones de Concacaf, que se disputará en cuatro partidos a jugarse en el Empower Field at Mile High, en la ciudad de Denver, Colorado, en Bolavip les presentamos todos los detalles que debes conocer para seguir este torneo de selecciones.

El camino de Estados Unidos en Liga de Naciones Concacaf



El cuadro de las Barras y las Estrellas, dirigido técnicamente por Gregg Berhalter, entró directamente a la competición en la Primera División, donde por su puesto en el ranking de Concacaf, fue cabeza de serie del Grupo A, donde compitió contra las escuadras de Canadá y Cuba.

En cuatro partidos disputados, Estados Unidos derrotó en dos ocasiones a los cubanos, por 7-0 en Washington D.C. y 4-0 en Islas Caimán, mientras que frente a Canadá consiguió una victoria, por 4-1 en Orlando, y sumó su único partido perdido, por 0-2. De todas maneras, finalizó esta etapa como líder del Grupo A con nueve puntos, superando a los norteños por diferencia de gol.

La nómina de Estados Unidos para el Final Four de Liga de Naciones Concacaf



De cara a este tramo final del certamen, el entrenador Berhalter convocó a 23 jugadores, la mayoría de ellos que vienen de cerrar sus temporadas en el fútbol europeo y que buscarán cerrar su año futbolístico dándole al país el primer título de este torneo.

La nómina final de Estados Unidos para Final Four de Liga de Naciones Concacaf (US Soccer)

Entre las principales figuras que forman parte de la lista oficial de Estados Unidos, destacan nombres como el portero Zack Steffen (Manchester City), el defensor Sergiño Dest (Barcelona), los mediocampistas Weston McKennie (Juventus) y Yunus Musah (Valencia), más los delanteros Christian Pulisic (Chelsea) y Giovanni Reyna (Borussia Dortmund).

La programación del Final Four en Liga de Naciones Concacaf



SEMIFINALES

Jueves 3 de junio:

- Estados Unidos vs. Honduras / 7:30 PM (hora del Este)

- México vs. Costa Rica / 10:00 PM ET

TERCER Y CUARTO LUGAR

Domingo 6 de junio:

Perdedor Estados Unidos-Honduras vs. Perdedor México-Costa Rica / 6:30 PM ET

FINAL

Domingo 6 de junio:

Ganador Estados Unidos-Honduras vs. Ganador México-Costa Rica / 9:00 PM ET

Transmisión: ¿cómo ver EN DIRECTO el Final Four de la Liga de Naciones Concacaf en Estados Unidos?



Para la definición de la primera edición de este torneo de selecciones, los fanáticos del fútbol en Estados Unidos podrán ser la cobertura del evento, tanto en inglés como español, en tres señales de televisión, dos de ellas por pago, y en dos plataformas de streaming.

El Final Four de la Liga de Naciones Concacaf se podrá seguir, en inglés, a través de las pantallas de CBS Sports Network, que transmitirá el duelo de Estados Unidos ante Honduras más la Gran Final, mientras que los restantes dos juegos, y toda esta etapa, se verán a través del servicio online Paramount +.

El equipo de CBS Sports que transmitirá la Liga de Naciones Concacaf (CBS Sports)

Mientras que quienes busquen seguir las alternativas de esta competición en habla hispana, lo podrán hacer a través de las señales de Univision y TUDN.

Lee También