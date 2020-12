Calendario confirmado para las rondas finales de la Concachampions 2020

CONCACAF ha anunciado el calendario para las rondas finales de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2020.

Los cuartos de final, semifinales y final se jugarán del 15 al 22 de diciembre, en el Estadio Exploria de Orlando. Los ocho equipos restantes competirán para coronarse campeón regional de clubes y el derecho de representar a Concacaf en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

"La Concachampions fue suspendida en marzo, en la fase de cuartos de final, debido a la pandemia de COVID-19. Antes de la suspensión, los partidos de octavos y cuartos de final demostraron la emoción e interés de la afición de toda la región por la competencia

Para reanudar esta importante competencia, Concacaf tomó la decisión de introducir un formato centralizado y simplificado, y ha desarrollado nuevas y extensas regulaciones para garantizar la entrega de un ambiente seguro y altamente controlado para todos los jugadores, entrenadores y oficiales que participarán. Esto incluye un frecuente proceso de pruebas de COVID-19, antes y durante la competencia, y protocolos de salud y seguridad que se aplicarán estrictamente.

A través de la introducción de un formato simplificado, con series a un solo partido, la SCCL 2020 concluirá después de un total de siete partidos.

El ganador de esta competencia será coronado campeón regional de clubes de Concacaf y obtendrá el derecho de representar a la Confederación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2020, que ahora se jugará del 1 al 11 de febrero de 2021, en Catar. El actual campeón de la SCCL es el CF Monterrey, que derrotó a Tigres UANL en la final del 2019".

Fuente: Prensa oficial de CONCACAF

Los cuartos de final, semifinales y final de la SCCL 2020 se jugarán de la siguiente manera (en hora del este):

Martes, 15 de diciembre de 2020 - Cuartos de final

20:00 Montreal Impact (CAN) vs CD Olimpia (HON)

22:30 Tigres UANL (MEX) vs New York City FC (USA)

Miércoles, 16 de diciembre de 2020 - Cuartos de final

20:00 Atlanta United FC (USA) vs Club América (MEX)

22:30 Los Angeles FC (USA) vs Cruz Azul (MEX)

Sábado, 19 de diciembre de 2020 – Semifinales

20:00 Montreal Impact (CAN) o CD Olimpia (HON) vs Tigres UANL (MEX) o New York City FC (USA)

22:30 Atlanta United FC (USA) o Club América (MEX) vs Los Angeles FC (USA) o Cruz Azul (MEX)

Martes, 22 de diciembre de 2020 - Final

22:00 Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2

"Todos los partidos de las Rondas Finales de la SCCL 2020 se jugarán a puerta cerrada y estarán ampliamente disponibles para que los aficionados de la región los sigan y disfruten a través de los socios de televisión de la Confederación, incluyendo FOX Sports (USA-Inglés), TUDN (USA-Español), Fox Sports (México-Español), ESPN (Centroamérica-Español), TSN y RDS (Canadá-Inglés y Francés), Flow Sports (Caribe-Inglés) y otros socios locales.

Los partidos también estarán disponibles en la Aplicación Oficial de Concacaf (sujeto a restricciones de territorio). La aplicación móvil gratuita está disponible en las tiendas iTunes y Google Play.

Un recordatorio de los resultados de los octavos de final y los cuartos de final de isa de la SCCL 2020, y las cifras de asistencia y audiencia de transmisión se pueden leer aquí y a continuación".

CALENDARIO Y RESULTADOS DE LA LIGA DE CAMPEONES CONCACAF SCOTIABANK 2020



Octavos de Final Ida

Martes, 18 de febrero de 2020

Portmore United FC (1) vs (2) Cruz Azul FC

FC Motagua (1) vs (1) Atlanta United FC

Club Leon (2) vs (0) New York City FC

Miércoles, 19 de febrero de 2020

Deportivo Saprissa (2) vs (2) Montreal Impact

Alianza FC (2) vs (1) Tigres UANL

Comunicaciones FC (1) vs (1) Club América

Jueves, 20 de febrero de 2020

AD San Carlos (3) vs (5) New York City FC

CD Olimpia (2) vs (2) Seattle Sounders FC

Octavos de Final Vuelta

Martes, 25 de febrero de 2020

Atlanta United FC (3) vs (0) FC Motagua

Cruz Azul FC (4) vs (0) Portmore United FC

Miércoles, 26 de febrero de 2020

New York City FC (1) vs (0) AD San Carlos

Montreal Impact (0) vs (0) Deportivo Saprissa

Tigres UANL (4) vs (2) Alianza FC

Club América (1) vs (1) Comunicaciones FC (5-3 penales)

Jueves, 27 de febrero de 2020

Seattle Sounders FC (2) vs (2) CD Olimpia (2-4 penales)

New York City FC (3) vs (0) Club Leon

Cuartos de Final Ida

Martes, 10 de marzo de 2020

Montreal Impact (1) vs (2) CD Olimpia

Miércoles, 11 de marzo de 2020

New York City FC (0) vs (1) Tigres UANL

Club América (3) vs (0) Atlanta United FC

Cuartos de Final Vuelta

Martes, 15 de diciembre de 2020

20:00 Montreal Impact vs CD Olimpia

22:30 Tigres UANL vs New York City FC

Miércoles, 16 de diciembre de 2020

20:00 Atlanta United FC vs Club América

22:30 Los Angeles FC vs Cruz Azul - (se jugará a 1 partido)

Semifinales

Sábado, 19 de diciembre de 2020

20:00 Montreal Impact o CD Olimpia vs Tigres UANL o New York City FC

22:30 Atlanta United FC o Club América vs Los Angeles FC o Cruz Azul

Final

Martes, 22 de diciembre de 2020

22:00 Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2

