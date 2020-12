David Faitelson, muy enojado con la forma de juego en Tigres vs. LAFC

En la noche del día de ayer, se llevó a cabo la Final de la Liga de Campeones Concacaf. Tigres UANL y Los Ángeles FC se disputaron el título. Los comandados por Ricardo Ferretti salieron victoriosos, al ganar por 2-1 de la mano de André-Pierre Gignac y Hugo Ayala; por lo tanto, viajarán al Mundial de Clubes.

El duelo ha sido muy disputado y los equipos no han podido desplegar su mejor juego dentro del campo de juego. Es por esto que, David Faitelson, se mostró sumamente enojado y expresó su malestar a través de las redes sociales.

"Es lindo el juego”, dirían algunos optimistas... La realidad es que Tigres y LAFC han tenido pocas llegadas de gol y cero emociones... El juego está lejos de las áreas...", destacó el periodista de ESPN.

David Faitelson criticó el juego entre LAFC y Tigres. Getty Images.

Luego, se mostró enfadado por la gran cantidad de infracciones que le realizaron a Carlos Vela, la joya mexicana que tiene LAFC. "¿Cuántas faltas van sobre Vela?. Fuera de juego el gol que puede significar el título de LAFC... Simple y sencillamente, Concacaf...", señaló.

Para finalizar, se quejó del arbitraje y aseguró que es "insultante" que no haya VAR en esta clase de encuentros: "Primero por un penalti que no se marcó en contra de Tigres. Y ahora por un fuera de lugar que no se señala en el gol de LAFC. Es primitivamente insultante que en este nivel del juego no haya “VAR”…".

