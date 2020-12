Cómo se definen los cruces de Concachampions en caso de empate

Esta noche se reanuda la Concacaf Champions League. Luego de un parón de 9 meses por la pandemia del Coronavirus, por fin volverá la acción en el torneo internacional más importante de Centro y Norteamérica. El mismo se reiniciará desde los Cuartos de Final y se disputará dentro de los próximos 7 días en el Estadio Exploria de Orlando.

La competencia trae consigo algunas incógnitas, ya que se jugó la Ida de 3 de las 4 llaves a principios de marzo. La restante, la de Cruz Azul vs. Los Angeles Football Club, se decidirá a partido único, tal como se hará con las Semifinales y la gran Final. Pero, ¿qué pasa si hay empate en los 90 minutos?

Hoy se reiniciará la Concachampions (Getty Images)

Cómo se definen los cruces en caso de igualdad

En 3 de las 4 series se llevaron a cabo los partidos de Ida, por lo que tendrán su correspondiente revancha con la regla del gol visitante incluido. En caso de que se repitan los resultados y haya igualadad en la llave, se procederá a definir todo desde los penales. En el caso de La Máquina contra los de California, habrá tiros desde los 12 pasos en caso de que no se saquen diferencias.

¡OBLIGADOS A CAMPEONAR! ��



Todos los "fracasos" internacionales de #Tigres en los últimos años ����



¿Tendrán revancha en esta #Concachampions? ����https://t.co/0vZ5DNbfwl — Bolavip México (@BolavipMex) December 15, 2020

En las Semifinales y la gran Final correrá el mismo reglamento. Serán partidos únicos y en caso de que haya empate en los 90 minutos todo se decidirá desde los penales. De esta manera, no habrá tiempo extra.

¿Cuándo se juegan los partidos?

Martes, 15 de diciembre de 2020 - Cuartos de Final

19:00hs - CD Olimpia (2) vs (1) Impact Montreal

22:30hs - NYCFC (0) vs (1) Tigres UANL

Miércoles 16 de diciembre de 2020 - Cuartos de Final

19:00hs - Atlanta United FC (0) vs (3) Club América

21:30hs - LAFC (USA) vs Cruz Azul (MEX)

Sábado, 19 de diciembre de 2020 – Semifinales

19:00 Montreal Impact (CAN) o CD Olimpia (HON) vs Tigres UANL (MEX) o New York City FC (USA)

21:30 Atlanta United FC (USA) o Club América (MEX) vs Los Angeles FC (USA) o Cruz Azul (MEX)

Martes, 22 de diciembre de 2020 - Final

21:00 Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2

Todos los horarios corresponden al Centro de México.

