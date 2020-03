Toque Filtrado: Tigres UANL sigue en guerra con Jürgen Damm

Hace algunas semanas, Jürgen Damm brindó una conferencia de prensa junto a Ricardo Ferretti y confirmó que no continuaría siendo jugador de Tigres UANL una vez que concluya el Clausura 2020 de la Liga MX.

Hasta ahí, parecía un tema cerrado. Pero este lunes por la noche, la columna de opinión Toque Filtrado reveló detalles inéditos sobre una guerra entre el futbolista y el club que aún no tiene fin.

"Damm señaló que no sabía de la suspensión de la práctica porque no había visto el mensaje de la directiva. Sin embargo, en el club no le creen", comenzó diciendo la nota, refiriéndose a la insólita presencia del carrilero en una Zuazua desértica.

La fuente de Mediotiempo ventiló más sobre la información que se maneja puertas adentro, en los pasillos de la institución de Nuevo León: "Consideran que el jugador sí estaba enterado y solo hizo acto de presencia para mostrarse como un profesional al acudir al entrenamiento pese a la problemática".

"El jugador ha tratado de demostrar su cariño hacia el equipo felino, como cuando estuvo entre la Libres y Lokos en su primer partido donde claramente ya estaba borradísimo por el Tuca", concluyó.

En resúmen, la guerra entre Tigres y Damm recién comienza. Y el futbolista hará todo lo que esté a su alcance para volver a ser considerado de aquí hasta que termine su vínculo.

