Cruz Azul: El motivo por el que sí fue válido el gol de penal con los dos toques de Jonathan Rodríguez

El primer gol de penal de Cruz Azul anotado por Jonathan Rodríguez desató toda una polémica y puso en jaque hasta a los más conocedores del reglamento del futbol: El ''Cabecita' firmó la voltereta del partido con un disparo en el que de manera insólita tocó el balón con ambos pies.

La jugada transcurrió cuando el partido entre Mazatlán y La Máquina empataban a un gol, en el duelo de la Jornada 11 del Guard1anes 2020, para su mala fortuna, el goleador cementero se resbaló, una vez más, al momento del cobro, y tocó la pelota sin querer con un pie, pero no la movió, y después sacó su disparo con el otro.

Las primeras reacciones fueron contundentes: El gol se tuvo que haber anulado, la regla dice que si en el cobro penal se toca dos veces la pelota se debe penalizar la acción reanudando la jugada con un tiro libre indirecto a favor del equipo contrario. Sin embargo, no es tan simple.

Gol de penal a dos toques del mismo jugador, acaba de ocurrir en el duelo entre Mazatlán y Cruz Azul... se les peló con todo y VAR, YA MEJOR HAY QUE REÍR pic.twitter.com/WMYwbQtMfK — Jesús Barrón (@BarronSports) September 19, 2020

La verdadera explicación salió a darla un experto del silbato y las reglas, el exárbitro Eduardo Brizio, quien, indignado por los que pidieron la anulación del tanto de Jonathan Rodríguez, sacó a relucir sus conocimientos para aclarar la situación.

"En el penal de Cruz Azul, hubiera sido infracción si al tocar (la primera vez) el balón lo hubiera movido CLARAMENTE, al tirar con el otro pie hubiera jugado dos veces seguidas el balón!!! Si no lo movió... gol legítimo. Para conocedores!!!", publicó el exsilbante a través de su cuenta de Twitter.

En el penal de Cruz Azul, hubiera sido infracción si al tocar (la primera vez) el balón lo hubiera movido CLARAMENTE, al tirar con el otro pie hubiera jugado dos veces seguidas el balón!!!... si no lo movió... gol legítimo... para conocedores!!! — E. Brizio Carter (@lalobrizio) September 19, 2020

"La cosa no es que lo toque dos veces, sino, que lo vuelva a tocar cuando ya está en juego! Al no moverlo CLARAMENTE no estaba en juego. Para la regla de juego “jugar dos veces” el balón significa volverlo a jugar una vez que se puso en juego. Se pone en juego al ser pateado y moverse CLARAMENTE", insistió el experto.

La cosa no es que lo toque dos veces ; sino, que lo vuelva a tocar cuando ya está en juego !... al no moverlo CLARAMENTE... no estaba en juego !!! — E. Brizio Carter (@lalobrizio) September 19, 2020

Finalmente, publicó una imagen de dicho punto en el reglamento, como respaldo a la explicación que brindó en sus tuits anteriores, acabando así con las polémicas que pusieron en duda los tres puntos obtenidos por Cruz Azul, al imponerse 3-2 en el Pacífico.

