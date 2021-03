Paco Jémez confesó lo mal que la pasó en México cuando fue director técnico de Cruz Azul

Paco Jémez ha repetido en un sinfín de oportunidades que le encantaría volver a dirigir en México, pues ha destacado todo lo bueno que encontró en el país cuando fue director técnico de Cruz Azul en 2016, sin embargo, pocas veces ha hablado de lo malo, lo cual le hizo pasar muy malos momentos a su llegada de España.

En entrevista para el programa 'El Chiringuito', el entrenador español reveló el lado difícil de su llegada a México para dirigir a La Máquina, pues aseguró que debido a la altura de la Ciudad de México le costaba mucho trabajo conciliar el sueño, por lo que dormía apenas de dos a tres horas por día.

"Adaptarte a muchísimas cosas (fue lo más difícil de estar en México), un sitio con muchísima altura, a mí me costaba muchísimo trabajo dormir, dormía dos o tres horas al día, no podía dormir, hay poco oxígeno, me costó adaptarme; las noches eran larguísimas. Hay muchas más cosas buenas que malas en México", reconoció Paco Jémez acerca de su llegada a México para dirigir a Cruz Azul en 2016.

"Si tengo la oportunidad, seguramente volvería a México"

Por otra parte, insistió en que estaría encantado de regresar a trabajar a México por el cariño y la conexión que encontró con la afición cementera, a pesar de que sus resultados al frente de los celestes no fueron los mejores, pues muy lejos se quedó del único objetivo que vale en La Noria: la novena estrella.

"Muy feliz, me lo he pasado muy bien y creo que la experiencia fue tremendamente enriquecedora. Y volvería, ya lo he dicho muchas veces, si tengo la oportunidad de volver a México, seguramente volvería. La gente encantadora, la afición de Cruz Azul sobre todo, cariñosa, la institución es fantástica y la gente muy bien", apuntó.

"Me trataron con tanto cariño, hubo muy buena conexión porque encontraron una persona que al no ser de México, al no ser de Cruz Azul, vieran a alguien que era capaz de pelear por su club, por sus jugadores, de pelearse con todo el mundo sin miedo a nada, dijeron: 'Qué necesidad tiene de venir aquí y pegarse de esta manera con la gente que ataca a Cruz Azul', pero yo entendí que era parte de mi trabajo y lo volvería a hacer", sentenció Paco Jémez.

