Así se habría escapado Jonathan Rodríguez de la concentración de Cruz Azul para irse de fiesta

La situación de Jonathan Rodríguez tiene en vilo a Cruz Azul. ¿Fue una maniobra para conseguir su salida de la Liga MX en este mercado de pases? Se habló sobre eso pero, al momento, lo único cierto que hay es que la directiva del conjunto capitalino está analizando un posible castigo por el video filtrado.

A horas del encuentro ante Puebla por la segunda jornada del Guard1anes 2021 se dieron a conocer una imágenes donde se lo podía ver al delantero uruguayo de fiesta, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. ¿Cómo fue su accionar? ¿A dónde se dirigió para divertirse en la CDMX?

"Jonathan Rodríguez rompió la concentración, salió el viernes por la noche a la fiesta y volvió al hotel del equipo alrededor de las 4:30 am. Lo increíble es lo de la ropa. Cuando un futbolista se escapa, ya se la saben: su amigo-ayudante (anexo, asistente, particular o chofer, como le quieran llamar), normalmente es el que le ayuda con la ropa; es común que salgan con la vestimenta del club para no levantar sospechas y ya se cambian después. Acá le valió sombrilla quitársela", publicó el Francotirador de Récord.

La misma reconocida fuente reveló que la fiesta ya estaba arreglada. "Logré contactar a los invitados y me confirmaron que estaba planeada desde antes y algunos sabían que estaría el goleador uruguayo. Fue en un departamento cerca de la concentración", agregó el columnista, dando más detalles al respecto.

El colaborador de Récord informó cómo se enteraron las autoridades de La Máquina: "La directiva no tenía ni idea del caso hasta que se hizo viral en redes sociales. Ya después, revisaron los videos del hotel donde se ve claramente cóm se escapa muy quitado de la pena y también cuando regresa".

Podría salvarse del castigo

A diferencia del accionar de las Chivas de Guadalajara con los casos recientes de indisciplina, en Cruz Azul no hay un reglamento con códigos internos plasmados en papel. En caso de aplicarle un correctivo a Jonathan Rodríguez, la institución de La Noria podría meterse en un asunto legal...

