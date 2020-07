Cuánto pagará Atlante por cada partido que dispute en el estadio Azul

Enrique Bonilla anunció oficialmente la semana pasada la creación de la Liga de Expansión MX. Esto significó una buena noticia ya que está ligada totalmente al regreso de equipos muy importantes del país como lo son Morelia y Atlante, por ejemplo.

El mandamás de la Liga MX declaró que el Azulgrana cambió su sede a la Ciudad de México y hará sus veces de local en el estadio Azul. Sin embargo, esto representa un gran gasto para el club, por lo que sus directivos tomaron la decisión de compartir cancha.

El estadio Azul albergará al Atlante (Getty Images)

Según reveló diario AS, el Atlante deberá pagar 400 mil pesos a la familia Cosío (propietaria) por cada encuentro. En dicha cifra ya van incluidos los gastos de operación del estadio (taquilleros, limpieza, operadores de sonido, etc), por lo que no es algo extremadamente caro para los Potros de Hierro.

El equipo del pueblo llegó a un acuerdo con Atlético Capitalino CDMX, equipo de la Liga de Balompié Mexicano, para poder compartir el hermoso estadio que utilizaba Cruz Azul. Ambos deberán pagar 400 mil pesos de renta, aunque se dividirán los gastos de servicio.

Los mismos son, entre otros: agua, luz, mantenimiento de la cancha, seguridad. Cabe destacar que el Atlético Capitalino jugará sus partidos los viernes por la noche; Atlante, en su lugar, lo hará los domingos por la tarde.

