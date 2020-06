Damm, contra la directiva de Tigres: "Fue una orden decir que mi decisión era no renovar y salir"

Luego de varios meses en donde el destino de Jürgen Damm ya estaba confirmado, el veloz atacante de Tigres se despidió de la institución el pasado miércoles. Mediante un video emotivo en el que abrió su corazón, el jugador le agradeció a la afición por haberlo acompañado durante estos cinco años.

Ya habiendo dado el último adiós, el futbolista, en diálogo con ESPN, optó por mostrar una postura relativamente crítica al hacer referencia al trato que recibió por parte de la dirigencia en este tiempo. "Si te pones en los zapatos de un directivo siempre van a querer defender a la institución y sus activos", comenzó.

Luego de cinco años, Damm se despidió de Tigres (Foto: JAM)

Explicando que el deseo primordial vinculado a su salida era justamente dejarle el mayor dinero posible a la institución felina, Jürgen aclaró: "Yo en su momento traje ofertas para que puediera salir y no se me consideró la salida, entonces si no podía salir de esa forma la única opción era esperar a que finalice mi contrato".

Dejando en claro que no quedó del todo a gusto con la forma en la que se lo trató en los últimos meses luego de tomar dicha decisión, Damm completó: "Simplemente le comenté a la directiva que no quería renovar. Hablé de frente, fui claro, pero en México aún no estamos preparados para este tipo de decisiones".

Rememorando el momento en el que oficializó que no continuaría portando la playera de la institución a partir de mitad del presente 2020, el atacante exteriorizó: "Cuando no quería renovar ellos me ordenador decir que era mi decisión no hacerlo. Fue una orden decir que mi decisión era no renovar y salir".

