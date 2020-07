Damm habló sobre su salida de Tigres y destacó: "Me voy bien y en paz"

Habiendo anunciado su adiós hace unas cuantas semanas mediante un video emotivo publicado en las redes sociales de la institución, el destino de Jürgen Damm finalmente fue confirmado el pasado miércoles como flamante incorporación del Atlanta United. Luego de un ciclo más que positivo en la institución felina, el atacante decidió llevar su futbol a Estados Unidos para continuar con su carrera profesional allí.

Aunque por lo pronto el jugador está pronto a comenzar a escribir su propia historia en la MLS, lo cierto es que Damm dejó en todo momento abiertas las puertas para emprender un regreso a la institución felina en caso de disponerse la misma. "A pesar de la distancia, tengan muy por seguro que siempre seré un incomparable más. No sé si en un futuro vuelva, espero que sí", indicó en su video de despedida.

Damm se despidió de Tigres luego de cinco años junto a la institución (Foto: JAM)

En diálogo con TUDN, Jürgen, exteriorizando que se encuentra muy a gusto con las tratativas encaminadas a la hora de pautar su salida, manifestó: "Me voy bien y muy en paz con el equipo. Hablé con Palomino, con el Inge hace poquito y la verdad es que terminamos súper bien, no me voy para nada decepcionado, al contrario, me voy muy agradecido, con muchos buenos recuerdos, igualmente de la afición y el equipo".

Destacando la predisposición por parte de Tigres para negociar su salida y no ponerle trabas a la misma, Damm continuó: "La verdad que al final llegamos a excelentes términos. Palomino me comentó que cuando un jugador toma una decisión se tiene que respetar".

"Les agradezco mucho, se terminó muy bien todo y eso es muy importante: dejar puertas abiertas, dejar buena relación con todos. En este caso, estoy muy tranquilo y consciente de que Tigres se comportó muy bien conmigo. Estoy agradecido con ellos", completó el atacante explicando que lo importante a la hora de despedirse es no hacerlo cerrando las puertas del lugar del cual uno se retira.

