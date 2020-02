Después de varias semanas de incertidumbre, Jürgen Damm brindó una conferencia de prensa en Nuevo León y le puso punto final a todas las suspicacias. Con Ricardo Ferretti a su lado, confirmó que no renovará contrato con Tigres UANL al finalizar el Clausura 2020 de la Liga MX.

A pesar de que no estaba siendo muy bien considerado por el Tuca, muchos aficionados de los Felinos ya lamentan su partida. Pero ahora tendrán que prepararse para dos posibles bajas más que se darían ante las mismas condiciones.

En la columna de Rubén Rodríguez para el diario Récord, el reportero comentó que hay dos futbolistas que podrían seguirle los pasos al volante ofensivo: "A los Tigres, tras la salida de Damm, se le viene otro tema en puerta y es que hay algunos jugadores que también se irán libres".

"Uno de ellos es Rafael Carioca, quien estaba libre, pero la renovación le aplicaba un automático, por lo que acordó quedarse este torneo a pesar de tener ofertas importantes de China y Gremio", escribió el periodista en su nota.

Además, ventiló la chance de otra sensible salida en los de Nuevo León: "Otro con ese mismo tema, pero que termina su relación con el club en diciembre, es Edu Vargas, quien está pensando dos veces en firmar de nuevo con los Felinos, ya que no está cómodo y es sabedor de que no ha dado su mejor rendimiento".

