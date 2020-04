Delantero argentino de San Luis reconoce lo difícil de seguir la dieta en cuarentena

La cuarentena es, hasta ahora, el antídoto más efectivo para evitar la expansión de la pandemia por coronavirus, pero que su efectividad no resta que sea dificil sobrellevarla, en especial para quienes deben seguir estrictos regimenes alimenticios; como futbolistas o deportistas en general, ya que las tentaciones están, literalmente, a sólo algunos pasos escondiéndose detrás de la puerta de la cocina.

El delantero de San Luis de Potosí, Germán Berterame, aseguró que cuidar la ingesta de alimentos durante el aislamiento ha sido uno de sus retos para no perder la forma deportiva, por lo que su dieta se transformó en prioridad: "Hay que tratar de no sobrepasarse en la comida para no tener sobrecarga de grasa; aunque de vez en cuando como algo más, no se puede resistir", comentó.

Pero no sólo de comida vive el hombre, por lo que el argentino también se refirió a los ejercicios físicos que, gracias a la tecnología, ha podido realizar sin infringir la cuarentena: “Como ya saben hacemos videollamadas con el profe y todo el equipo para saber cómo vamos, tener un balance y ver con qué cosas podemos seguir entrenando en casa", reveló.

El goleador de 21 años tiene cuatro goles en el torneo Clausura 2020, siendo uno de los líderes de la ofensiva de su equipo, por lo que sobrellevar la cuarentena de la mejor manera posible, sin perder el fondo físico ni la cabeza es lo más vital para el trasandino, que espera retornar al fútbol una vez superada la pandemia y sostener el buen nivel que venía mostrando.

"Lo vamos llevando bien, a veces uno se aburre por el encierro, pero debe pensar positivo para que esto pase rápido para volver a entrenarnos y para cuando se reanude el campeonato", comentó Berterame en un video difundido por el club.

