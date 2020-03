Diego Abreu aseguró que le gustaría representar a la Selección de México

Diego Abreu, hijo del Loco, ya tuvo su primera convocatoria a la Selección de México en enero y mantiene sus ilusiones intactas para poder triunfar con el Tri.

Su presente está en Defensor Sporting de Uruguay. Si bien viene teniendo poca continuidad de partidos, el delantero no dudó en decirle que sí al combinado azteca.

"El llamado me alegró, no me la esperaba. No venía teniendo ritmo de juego y a pesar de eso me convocaron. Estoy muy agradecido", comentó en diálogo con TV Deportes.

Para cerrar, cuando le preguntaron sobre su futuro con la Selección de México, la joven promesa no dudó en responder: "Me trataron de manera increíble, les tome un cariño muy grande. Si se da de representar a México en el futuro, lo haremos" .

Lee También