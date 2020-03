Sebastián Abreu recibió dos propuestas para dirigir en la Liga MX

A sus 43 años, Washington Sebastián Abreu está más vigente que nunca. No solo es uno de los delanteros de Boston River de Uruguay sino que también es el director técnico del equipo.

El Loco ya pasó por 30 equipos a lo largo de su carrera como futbolista profesional y ahora se encuentra teniendo su segunda experiencia como entrenador, después de lo que fue el interinato con Santa Tecla Futbol Club de El Salvador.

El atacante charrúa guarda un cariño muy especial por México, especialmente porque vivió muchos años allí. Jugó para Tecos, Cruz Azul, América, Dorados, Monterrey, Tigres UANL y Atlético San Luis.

Pero lo que sorprendió a todos es que, hace no más de dos semanas, recibió dos ofrecimientos para continuar su etapa como timonel en el país azteca.

"Hace cuestión de 15 días, tuve un llamado de dos presidentes de México, para pasarme una propuesta de trabajo como entrenador", reconoció Abreu en declaraciones publicadas por ESPN Digital.

Pero tuvo que desestimar las ofertas: "Lo que les dije es que se pusieran en mi lugar, que me dieron una oportunidad en Boston River y se me hacía injusto irme ahora, terminando el semestre podía conversar. Sueño, me visualizo con irme a trabajar allá".

