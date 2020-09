Diente López deberá demostrar su sangre uruguaya si quiere ganarse un lugar en el once de Tigres UANL

Nicolás "Diente" López no ha tenido mucha actuación en lo que va del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. El futbolista de Tigres UANL no es considerado por Ricardo Ferretti, en lo absoluto. El uruguayo fue al banquillo en el último encuentro ante Mazatlán FC, pero no ha ingresado.

Alejandro Rodríguez, presidente del cuadro felino, platicó en exclusiva con W Deportes acerca del momento en el que se encuentra el delantero. "Esperemos que como buen uruguayo ‘el diente’ tenga el hambre de estar en el equipo titular y le de a Ricardo los argumentos necesarios para ser titular o cuando menos de cambio y muestre la calidad que tiene", señaló.

Más adelante, contó cómo es que Nahuel Guzmán lleva el aislamiento preventivo obligatorio, quien dio positivo en Covid-19 por quinta vez consecutiva. "Nahuel (Guzmán) está desesperado en su casa, todavía sale positivo aunque ha sido muy cuidadoso", señaló.

Nicolás López deberá hacer méritos para ser titular: Jam Media.

Para finalizar, habló acerca de Leo Fernández y su titularidad en Tigres, sacándose el problema de encima y dejándoselo a Ricardo Ferretti: "Como directivos nunca nos metemos a las decisiones tácticas. Lo veo muy participativo y buscando la titularidad".

Por otra parte, el conjunto de Nuevo Léon se prepara de cara al siguiente encuentro por la octava jornada del torneo Guard1anes 2020. Su próximo rival será Chivas de Guadalajara, con quien se enfrentará el sabado 5/09 a las 21:00 hs del centro de México.

