Dória está asombrado por la intensidad de la pretemporada de Santos

Santos trabaja a pleno en la pretemporada y así lo confesó Matheus Dória, el zaguero brasileño, en la entrevista mano a mano con el sitio oficial del club.

“Desde que llegamos no tuvimos ningún momento para descansar, es una buena oportunidad para integrar a los nuevos jugadores, conocer la manera en la que al Profesor Guillermo Almada le gusta trabajar, presionar y ser intenso. Estos días son buenos para nosotros pensando en recuperar la intensidad por la semana que tuvimos de vacaciones; es importante para regresar al torneo al máximo”, comentó.

El defensa sudamericano amplió: “Me siento muy bien, más allá de que los dos primeros días fueron muy cansados, pero ahora ya vamos tomando un poco más de ritmo”.

Este domingo tendrá lugar el amistoso ante Atlante y Dória no dudó: “Estamos bien, tomando en cuenta que ahora jugaremos en una cancha un poco mejor. El clima no nos ha ayudado en algunos aspectos porque no paraba de llover, pero ahora tenemos que seguir imponiendo y demostrando por qué hicimos un buen torneo”.

Con relación a los dos refuerzos que llegan desde Chivas, como Josecarlos Van Rankin y Alan Cervantes, opinó: “Me ha gustado el tema de la adaptación, aparte Van Rankin es mi compañero de habitación. Estamos todo el tiempo hablando, tiene experiencia, le gusta hablar y me parece que ambos son muy buenos jugadores”.

