Dorlan Pabón: "Este equipo está para pelear en las grandes ligas de Europa"

Dorlan Pabón, futbolista de Rayados, platicó con Efe Deportes y aseguró que el equipo comandado por Antonio Mohamed no tiene nada que envidiarle a las instituciones europeas. Además, sostuvo que tienen una plantilla que podría pelear el campeonato en cualquiera de las grandes ligas de aquel continente.

"Ya que estuve en Europa, este equipo no le puede envidiar nada a nadie y este equipo está para jugar en cualquier Liga porque tiene calidad, hay clubes en Europa que no tienen lo que tiene Monterrey y Montetrey puede estar tranquilo de que tienen una organización importante", señaló.

Y agregó: "Es una ventaja que se ha dado a conocer mucho, los jugadores nos hemos puesto eso, que lo más importante es que lo conozcan en todo el mundo, que todo el mundo tenga que hablar de Montetrey, si ves a los jugadores que se han ido, hablan maravillas, como institución y de la ciudad, no le envidia nada a nadie".

La Liga MX está cada vez más cerca de iniciar y los equipos realizan sus respectivas pretemporadas, algunos jugarán la Copa por México previo al Apertura 2020. Sin embargo, Dorlan aseguró que ésto no será una ventaja.

"No creo que eso sea ventaja (para los que la jugarán), si estás preparado física y mentalmente no vas a tener problemas, si te preparas bien no vas a tener desventaja, los partidos son 11 contra 11 y el que mejor está va a ganar, en el futbol lo que uno tiene que hacer es estar concentrado y no tener errores, tenemos que estar preparados y jugar como lo venimos haciendo, Monterrey no puede perder su estilo de juego", manifestó el delantero.

