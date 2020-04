Dorlan Pabón no se va: quiere seguir haciendo historia en Monterrey

Desde que Dorlan Pabón llegó a Monterrey, se convirtió en uno de los jugadores más queridos por su inconstante entrega, sacrificio, pero además buenos rendimientos en cada campeonato, que él mismo reconoce.

“Por el momento he hecho un buen papel en el equipo. Es un club exigente y cuando me he puesto la camiseta he hecho historia, y lo quiero seguir haciendo”, respondió Dorlan a Fox Sports acerca de sus logros.

Sin embargo, a sus 32 años el colombiano podría ser buscado por otros equipos en los próximos mercados de pases, aunque el propio jugador aclaró qué quiere para su carrera.

“Monterrey es un equipo que me abrió las puertas desde que llegué. Por el momento tengo contrato aquí dos años y quiero seguir haciendo historia hasta que me lo permitan”, reveló.

Por último, se refirió a la constante de que la mayoría de los jugadores mexicanos es ir al viejo continente, lugar que Pabón entiende que falta competencia: “La mentalidad de todos los futbolistas es ir a Europa, pero viendo el futbol europeo y el mexicano, uno se viene al mexicano porque tiene más competencia. Hay mucho nivel. Allá siempre gana Barcelona, Real Madrid. Aquí con Liguilla es diferente”, culminó.

Lee También