Inter Miami ya tiene puesto como objetivo remontar el marcador en la serie contra Rayados por los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2024, y en vísperas a lo que será el partido de vuelta, se conocieron más detalles del escándalo entre Lionel Messi y el entrenador asistente de Monterrey. Ahora, se reveló qué hizo el guardaespaldas de Leo en ese momento.

Todo empezó luego de la victoria de Rayados contra Inter Miami por dos goles a uno en condición visitante. De acuerdo con el medio Multimedios Deportes, de México, Gerardo Martino, Luis Suárez y Leo Messi, habrían ido después del partido a reclamarle al árbitro Walter López. En ese momento, se iba a dar el encuentro con el cuerpo técnico de Monterrey y Yassine Cheuko entró en escena.

Luego de darse a conocer que Rayados de Monterrey presentó una queja formal ante la Concacaf en búsqueda de una sanción hacia Inter Miami y los jugadores involucrados en la fuerte discusión con el entrenador Fernando Ortiz y algunos de sus asistentes, el canal Fox Sports México publicó un audio de Nicolás Sánchez, asistente técnico del equipo mexicano, en el que describía cómo estuvo a punto de pelearse con Messi.

Con un contundente “sí, me quiso pelear Messi” empezó el audio de Sánchez que describía el gran enojo que tenía el jugador argentino. Según uno de los entrenadores asistentes de Rayados, Leo le puso “el puño al lado de la cara. Creo que él estaba buscando mi reacción más que pegarme“. Todo esto iba a suceder antes de la primera intervención del guardaespaldas del ’10’ de Inter Miami.

Nicolás Sánchez, como la mayoría de rivales a los que enfrenta Lionel Messi, lo buscó una vez finalizado el partido de la Concachampions para llevarse un recuerdo, pero había tanta tensión en los pasillos del estadio Chase que Yassine Cheuko tuvo que intervenir. “Me acerco para pedirle una foto a Messi, el seguridad, buena onda, me para y claro, yo veo que Messi estaba recaliente y justo estaban entrando los árbitros”, afirmó el entrenador asistente de Monterrey.

Lo que hizo el guardaespaldas de Messi en el escándalo con Nicolás Sánchez

Tras impedir que se sacara una foto con el jugador argentino, el guardaespaldas de Leo Messi tuvo que volver a intervenir en el escándalo que se dio con el entrenador asistente de Rayados. “Antes de entrar al vestuario el ‘Tata’ tira algo como diciendo: ‘Faltan 90 minutos, estamos vivos’. Estaba tranquilo, nunca me enoje. Ahí había gente de la Concacaf. Entonces las miro y les digo: ‘Si nosotros llegamos a hacer eso nos echan a todos’. El ‘Tata’ Martino se dio vuelta y me empezó a decir de todo. Y apareció Messi, que pensé que se había ido. Me quería comer crudo. Se me acercó el seguridad. No me tocó, porque yo no reaccioné. Ni lo miré. Pero el enano estaba endemoniado. Tenía la cara del Diablo. Y me ponía el puño al lado: ‘¿Quién te pensás que sos?, ¿Quién sos salame?, ¿A quién te comiste?’. Creo que no lo insulté, pero como no lo miraba, no contesté nunca, peor”, sostuvo Nico Sánchez en el audio publicado por Fox Sports México.

Lo que tiene que hacer Inter Miami para clasificar a las semifinales de la Concachampions

Al viajar a México con un resultado global en contra de dos goles a uno, Inter Miami debe ganar por un gol de diferencia si quiere enviar la definición de los cuartos de final contra Rayados a la tanda de penaltis. Como Monterrey anotó dos goles en condición de visitante, Lionel Messi y compañía les deben ganar por al menos dos anotaciones para clasificar de manera directa a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

