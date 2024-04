Concacaf sancionó al Inter Miami de Lionel Messi por los incidentes vs. Rayados de Monterrey

Concacaf no fue indiferente a los incidentes que los propios protagonistas tanto del Inter Miami como de los Rayados de Monterrey reconocieron que sucedieron en la zona de los vestuarios del DRV PNK Stadium, una vez finalizado el partido correspondiente a la ida de los Cuartos de Final de la Champions Cup que se disputó el pasado miércoles 4 de abril.

Lo hizo mediante un comunicado que publicó en su sitio web oficial. “Luego de considerar la documentación y evidencia recopilada durante su investigación, y con base en el reglamento de la competencia y el Código Disciplinario aplicable, el Comité Disciplinario multó al Inter Miami CF con una cantidad no revelada por falta de seguridad en su estadio”, detalla en primera instancia.

Además, Concacaf, en la misma notificación, advirtió a la institución de la Major League Soccer de los Estados Unidos con castigos más pronunciados en caso de reincidir: “El Comité ha advertido al Inter Miami CF que se podrían tomar sanciones más severas si se produjeran incidentes durante sus futuros partidos en competiciones de clubes de Concacaf”.

Vale recordar que el episodio al cual hace referencia Concacaf se trata del enfrentamiento que se dio entre Lionel Messi, Gerardo Martino, Fernando Ortiz y Nicolás Sánchez. De hecho, este último mencionado, asistente en el cuerpo técnico de los Rayados de Monterrey, filtró un audio en el que contó que la Pulga lo quiso golpear.

Del mismo modo, se espera que la entidad actúe con idéntica rigurosidad contra el club mexicano, dado que en el compromiso de vuelta en el estadio ubicado en Nuevo León también se produjeron serios incidentes en las tribunas, con conflictos entre hinchas que llegaron al intercambio de trompadas y con gritos homófobos dedicados, principalmente, a Messi.

Inter Miami, eliminado de la Concacaf Champions Cup

El Inter Miami perdió 3 a 1 con los Rayados de Monterrey este miércoles 10 de abril, por lo que quedó eliminado de la Concacaf Champions Cup. De esta manera, al conjunto de Gerardo Martino, ahora le queda la Major League Soccer, la US Open Cup y la Leagues Cup como objetivos para lo que resta del año.

¿El Inter Miami quedó fuera del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025?

El Inter Miami, al ser eliminado de la Concacaf Champions Cup, se quedó sin la vía más directa para disputar el Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025. No obstante, la MLS, por ser una entidad del país anfitrión, tiene a su merced un cupo, el cual todavía no definió como lo asignará. Se especula que será para el campeón del 2024, pero aún no está confirmado.