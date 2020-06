Edson Álvarez se usa de ejemplo y publica frase motivadora: "Todo lo que deseas está del otro lado del temor"

Habiéndose formado con el transcurso del tiempo en las Fuerzas Básicas del club América, Edson Álvarez logró concretar en 2016 el anhelo que alimenta a todos los futbolistas cuando incursionan sus primeros movimientos en el mundo del futbol: debutar en primera división. Aquel año, el mexicano comenzó a desplegar su nivel con la playera de Las Águilas ante los ojos del mundo

Teniendo en cuenta que para aquel entonces Álvarez contaba con una edad más que corta, dicho factor no incidió siquiera un poco en el nivel desplegado por parte del central en los campos de juego. De forma más que esperada, las ofertas en busca de los servicios de Edson no tardaron en golpear las puertas del Club América.

Pese a contar con 22 años, Edson demostró que el sacrificio siempre da sus frutos (Foto: Getty)

Sin quedarse de brazos cruzados ante la posibilidad única de pasar a destacarse en el Viejo Continente, el futbolista del Club América, con apenas 21 años, optó por aceptar la oferta del Ajax a mediados del 2019. Aunque muchos en su momento afirmaron que la partida de Edson de la Liga MX era demasiado prematura, el futbolista se decantó en favor de su sed de gloria y ansias de construir su nombre en Europa.

Sin olvidar sus raíces y del lugar del cual venía, el hombre del conjunto de los Países Bajos no bajó en ningún momento los brazos. Pese a que todavía no pudo hacerse un lugar de forma definitiva entre los titulares de la institución, lo cierto es que el ex futbolista de Las Águilas se encuentra encaminado a ser una de las figuras de su equipo.

Resumiendo de forma categórica su historia en sus últimos años, Edson, mediante su cuenta de Instagram, publicó una serie de fotos suyas acompañadas por la frase "Todo lo que deseas está del otro lado del temor". Animando a sus seguidores a afrontar sus desafíos y no achicarse ante los mismos, el defensor, marcando que madiante el esfuerzo se pueden alcanzar los sueños, compartió una postal en donde se lo puede ver descenciendo de un taxi para ir a entrenarse y otra en la que se encuentra junto a su carro de lujo.

