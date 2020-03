Eduardo Vargas explicó por qué juega mejor en la Selección que en Tigres y ¿le dejó una indirecta al Tuca?

Eduardo Vargas dialogó en una entrevista exclusiva con Bolavip y analizó su funcionamiento en la Selección Chilena comparándolo con su accionar en Tigres UANL.

El delantero admitió que juega mejor con la Roja: "Creo que sí, se refleja en los números. Creo también que es por la calidad de los jugadores que forman una Selección".

��IMPORTANTE��



⚕️ Siguiendo con las medidas de prevención por el brote del COVID-19, el día de hoy el Club Tigres decidió suspender actividades deportivas hasta nuevo aviso, de los equipos Varonil, Femenil y Fuerzas Básicas de la institución. — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) March 16, 2020

En lo que va del torneo Clausura, el atacante fue titular solamente en dos ocasiones (ante San Luis y América en las primeras dos jornadas). Después de eso, le tocó ingresar desde el banco o ni siquiera estar concentrado.

��EL GOL DEL TRIUNFO CAYÓ EN EL ÚLTIMO SEGUNDO��#LigaCampeonesxFOX ¡Eduardo Vargas marcó al 92' y Tigres se llevó el 1-0 de NYC FC, ida de los cuartos de final!



¡MÍRALO! pic.twitter.com/vBj4saF14x — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 12, 2020

En la última semana parece haberse ganado la confianza del Tuca. Fue titular en Concachampions ante New York City y anotó el único gol del encuentro; mientras que frente a Juárez entró 45 minutos y también se dio el gusto de marcar.

"En el Club no sé si es por los técnicos o no sé que he estado haciendo mal que a veces me colocan y a veces no", señaló el chileno.

Por último, Vargas le dejó un mensaje polémico: "Va mucho más en la confianza que me da el técnico. Todos los de la Selección me la han dado al máximo y por eso he rendido". ¿Indirecta a Ferretti?

