El ‘Rifle’ Andrade llegó a Nacional con polémica: ''Soy hincha del América''

Atlético Nacional empieza a anunciar a los jugadores que reforzarán al equipo para afrontar los torneos locales y la Copa Sudamericana.

Uno de los jugadores es Andrés Andrade, que viene de jugar en la Liga de México, allí fue figura de varios equipos importantes como el América, Atlas y León.

El jugador habló después de llegar al equipo 'verde' y sus declaraciones no gustaron a algunos hinchas: ''Yo siempre sigo a ‘la mecha’, soy hincha del América desde pequeño, aunque hice las divisiones inferiores en el Cali, pero América es el equipo al que agradezco porque me dio a conocer, me dieron la oportunidad en la profesional y la verdad me sentí muy contento de que fueran campeones, lo merecían por todos esos años de sufrimiento'', dijo el futbolista en una entrevista al programa el Alargue.

#SeVisteDeVerde | "El rifle" Andrade, ya puso la mira en el más grande de Colombia ���� https://t.co/fmGvOUHOxa ���� ¡Vamos con toda, Andrés! �������� pic.twitter.com/YkQroMhipD — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 23, 2019

El 'Rifle' continuó diciendo que le gustaría jugar en un futuro en el América de Cali y volver al Tolima: ''Siempre quieres jugar en el equipo del que eres hincha. Me gustaría volver al América; por agradecimiento al Tolima. Pero son temas que pueden pasar en más años. Aún tengo mucho futuro por delante y tengo que pensar en mi porvenir como futbolista, en mi familia, en todo'', comentó el jugador.

Por último, Andrés aseguró que es un profesional y dará todo por los colores de Nacional: ''Soy un profesional a carta cabal y voy a darlo todo por la camiseta de Nacional''.

El jugador fue anunciado ante el delantero Jefferson Duque y buscará ser una dupla letal en el ataque del equipo dirigido por Juan Carlos Osorio.

Lee También