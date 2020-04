El actual jugador del Santos cumple 10 años en Primera División

El jugador de 29 años de edad, compartió su perspectiva sobre su debut y estos 10 años jugando en Primera División y también mencionó su presente en el Santos Laguna.

Sumando más de 170 partidos en el futbol mexicano, Hugo Rodríguez manifestó que la constancia, el no darse por vencido y siempre trabajar duro, fuero una de las claves para mantenerse enfocado en este largo camino con altas y bajas.

“La constancia, el nunca darme por vencido, el siempre trabajar fuerte, aunque no me toque jugar, prepararme y estar listo cuando me den la oportunidad. Es algo muy complicado, parece sencillo, pero el entrenar y estar día a día a tope es difícil" afirmó Hugo.

Asimismo, expresó que uno de sus principales objetivos con el Santos es el campeonato local. Asegurando que cuentan con un gran equipo y que además expresan un buen juego en el terreno. En ese sentido, Hugo también afirmó que seguirá trabajando para mantenerse como titular.

No podía dejar la oportunidad para hablar sobre lo que significa para él representar y estar en una institución somo la del Santos Laguna.

"La calidad humana es lo que más me ha llamado la atención, porque todos y cada uno de los colaboradores te ofrecen la mejor versión de sí. Estoy muy contento en Santos y también en Torreón, porque me siento muy arropado por la gente, me siento muy feliz, mi familia está muy contenta", concluyó el defensor.

