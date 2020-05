El arquero de Tigres Nahuel Guzmán, arremetió contra el América luego de las declaraciones de Paul Aguilar

Sigue el parón en el futbol meixicano así como en la mayoría de las ligas en todo el mundo pero esto no ha detenido algunas declaraciones polémicas de algunos jugadores. Ante las palabras del lateral americanista Paul Aguilar, acerca de que si el Clausura 2020 se reanuda con una Liguilla, debería a un partido único, que pierda se va a casa. Para esto, el guardameta de los Tigres, Nahuel Guzmán no se guardó nada y respondió que está bien y que juegue como quiera el América.

"No escuché nada de eso. No sé nada sobre las declaraciones de Paul Aguilar, pero no ha pasado nada. Podemos jugar como quiera el América, no hay ningún problema", indicó el portero argentino. Luego de la suspensión de la Liga MX, Tigres quedó ubicado en la séptima posición con 14 puntos en 10 jornadas disputadas, registrando cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

Hasta la fecha, es incierto algún retorno del futbol mexicano o alguna fecha que de claridad. La pandemia del Coronavirus ha perjudicado absolutamente todo y tiene inquietos a todos los relacionados al balompié azteca. Mientras tanto, los jugadores siguen realizando los entrenamientos desde sus casas para evitar perder la condición física, aunque está claro, no será igual que un entrenamiento en condiciones normales.

Sin embargo, el arquero argentino también mencionó sobre el surgimiento de la Liga del Balompié Mexicano, aseveró no estar enterado a fondo de la situación, pero ve positivo haya otra opción para jugadores que no están en el máximo circuito y dijo que debería permanecer el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

"Lo único es entender que hay chicos que nos quedamos sin trabajo, futbolistas que no tenemos la posibilidad de participar en ningún club o muchas veces el futbolistas se siente maltratado por el club, entonces el tener otra liga para competir puede ser una buena opción", sentenció Guzmán.

Del mismo modo,Guzmán manifestó su deseo de que se reanuden las competencias, debido a que no son de su total agrado las prácticas en casa, sin embargo, el jugador tiene muy claro que por ahora la prioridad es la salud de las personas y que hay muchos médicos trabajando muy duro detrás de toda esta situación. Así que por los momentos, lo mejor será seguir manteniendo el distanciamiento social para prevenir el virus.

