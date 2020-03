El delanterio de las Chivas José Macías envió un mensaje a aquellos que lo critican

El delantero del Guadalajara José Juan Macías, sigue respondiendo a quien lo cuestiona y se atreve a declarar cosas distintas al resto de los jugadores, demostrando que no tiene pelos en la lengua cuando se trata de emitir una opinión.

Y es que la semana pasada Macías estuvo en la mira de todos cuando al anotar un gol se besó la camiseta de Chivas después de anotarle a León. Lo curioso es que justamente cuatro meses antes, hizo el mismo gesto cuando defendía los colores de la Fiera en un partido contra el Rebaño.

En una entrevista para TUDN, Macías envió un fuerte mensaje a aquellos que lo critican: "Mientras hablen, que sigan hablando, me dan rating gratis. No solo soy yo, es Chivas, entiendo perfectamente que me critiquen. Hasta me dan risa”, expresó.

Con tan solo 20 años de edad, ha tenido un torneo de menos a más, haciéndose presente en el marcador en los últimos dos partidos de las Chivas. Ahora, buscará marcar en el Clásico Tapatío ante Atlas, uno de los duelos más importantes del Clausura 2020 de la Liga MX.

Lee También