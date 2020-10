El día que el Cuchillo Herrera evitó una concentración para ver la pelea de su compadre: Julio César Chávez

Héroes puede ser cualquier, pero pocos son los que llegan a ser leyendas en su equipo o de su deporte. Sin ninguna duda, lo es para el boxeo mexicano Julio César Chávez y para americanismo Efraín Cuchillo Herrera, quien se escapó para ver una pelea del ídolo mexicano.

Según lo contado por el ecuatoriano Alex Aguinaga a los micrófonos de Tyc Sports, esta anécdota sucedió cuando el exdefensor se vestía los colores de Necaxa y mintió para a ir a ver el combate entre el César del Boxeo, quien era su compadre, y Greg Haugen.

"El Cuchillo avisa al profe que está enfermo, que no puede jugar, que no puede ir a la concentración y el profe no lo concentra y de repente aparece cargando el cinturón de campeón de Julio César Chávez", contó Aguinaga la graciosa situación.

Por otro lado, Medio Tiempo recordó que en 2009 el exfutbolista le reconoció a su periodista, Antonio Moreno, lo que había sucedido. "Imaginen la cara de mi técnico y compañeros del Necaxa cuando me ven salir en la tele detrás del Campeón con el cinturón de la CMB y mi banda roja en la cabeza. y yo jugaba al día siguiente", expresó el Cuchillo.

Por otro lado, en aquel combate Julio César Chávez defendió con éxito su Título Mundial Superligero CMB tras vencer a Greg Haugen por TKO 5 en el Estadio Azteca.

Lee También