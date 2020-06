El duro pasado de Álvaro Morales: "Estuve en bancarrota, perdí mi casa"

Álvaro Morales es el rey de la polémica. Con un caracter filoso, confrontativo y agresivo, se encargó de dividir opiniones y se instaló como el mejor en su rubro. Puede gustar o no, pero es el líder en la industria.

Sin embargo, no toda la vida del guatemalteco se desarrolló con ese éxito. En una emotiva charla con Javier Alarcón, relató situaciones muy complejas que incluso lo llevaron a la quiebra y a una posición económica muy desfavorable.

"En el 2012, 2013 me quedé en bancarrota. Gastaba mucho dinero. Como no estábamos acostumbrados a gastar tanto lo hacíamos, me quemaban las manos", aseguró el reportero en una charla con el periodista Javier Alarcón.

En la entrevista, el comentarista reveló que debía más de 300 mil pesos: "Allí me fui a la quiebra y perdí mi casa. Terminé yéndome a un cuarto a vivir. Yo ya era el famoso Álvaro Morales de ESPN".

Morales comentó que estuvo viviendo por diversas habitaciones hasta que llegó a una en Tecamachalco, en una mansión. La misma se acomodaba más a su presupuesto.

Lee También