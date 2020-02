Siete años atrás, Agustín Herrera se vio obligado a emigrar de México por no conseguir equipo. En ese momento, el draft era moneda corriente en la Liga MX, lo que indicaba que un jugador ternía poco márgen de tiempo para encontrar club o quedarse seis meses sin jugar.

El presente del delantero azteca, de pasado en Santos Laguna, es en Guatemala, más precisamente en Comunicaciones, cuadro que se prepara para recibir al América, por la ida de los octavos de la Concachampions.

"A raíz del draft se abrió un mercado en Centroamérica y otro factor que me hizo fenir para acá fueron las reglas del futbol mexicano, que le dan ventaja a los extranjeros. Eso obligó a que el futbolista no solo buscara en Europa, sino en lugares como Guatemala, Medio Oriente, la MLS. Agradezco a Guatemala por haberme abierto las puertas", comentó, en diálogo con ESPN.

A su vez, el hombre que militó más en la división del Ascenso que en la Primera División, continuó: "En ese entonces, si no tenías equipos después del draft no te podías contratar con otro equipo. Me quedo sin club e iba a ser la segunda vez que me quedaba seis meses parado; por eso no dudé en aceptar la llamada de Guatemala".

Para cerrar, el hoy goleador de Comunicación se mostró confiado de cara al duelo contra el cuadro de Coapa: "Sabemos que no somos favoritos, pero les podemos dar una sorpresa. Estamos preparados".

